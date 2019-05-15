المبعوث الأممي إلى اليمن : نرى بوادر حرب جديدة في المنطقة

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس على خطورة الوضع في المنطقة مشيرًا إلى وجود بوادر حرب جديدة.

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وعبّر غريفيثس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي تعقد الآن حول اليمن عن تمسك الأمم المتحدة بالحل السياسي الشامل في اليمن لافتًا إلى أن المنظمة الدولية مستعدة لتحسين وتطوير ميناء الحديدة.

وقال المبعوث الأممي إن خطوة إعادة الانتشار في الحديدة مهمة، ويجب البناء عليها من الطرفين داعيًا إلى العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق الحديدة.

من جانبه قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ إن هناك 10 ملايين يمني يحتاجون للمساعدة الغذائية لافتًا إلى تراجع في عدد الإصابات بالكوليرا.