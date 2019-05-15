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2019-05-15 بريطانيا: الهجوم الحوثي على محطتي النفط السعوديتين يقوض جهود حل الصراع متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استنكرت بريطانيا الهجوم الإرهابي الذي نفّذته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على محطتي نفط سعوديتين بطائرات مسيرة. وقالت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إن هذا الهجوم الإرهابي يقوض جهود حل الصراع في اليمن.









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