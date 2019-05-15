موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 10 رمضان

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم العاشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:52، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:58 بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:30، فيما سيكون عند الساعة 06:36 في مدينة أبها وعند الساعة 06:44 في بُريدة.