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2019-05-15 باريس تدين بشدة الهجوم على محطتي أرامكو بطائرات مسيرة متابعات الخليج 365 - الرياض عبّرت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم على محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بطائرات مُسيرة. Advertisements واستنكرت فرنسا والعديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحادث الذي يهدد إمدادات النفط في المنطقة والعالم. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أعلن أمس استهداف محطتي الضخ في الدوادمي وعفيف بطائرات درون مفخخة. وحمّلت المملكة المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم أمس الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية.









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