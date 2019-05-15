- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع
متابعات الخليج 365 - الرياض
استأنفت أرامكو ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع بعد إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الخط.
وقررت أرامكو تعليق ضخ النفط في الأنبوب بعد الاعتداء على محطتين تابعتين لها في الداودمي وعفيف.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أعلن أمس استهداف محطتي الضخ في الدوادمي وعفيف بطائرات درون مفخخة.
وأوضح الفالح أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرض لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.