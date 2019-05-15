أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

استأنفت أرامكو ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع بعد إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الخط.

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وقررت أرامكو تعليق ضخ النفط في الأنبوب بعد الاعتداء على محطتين تابعتين لها في الداودمي وعفيف.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أعلن أمس استهداف محطتي الضخ في الدوادمي وعفيف بطائرات درون مفخخة.

وأوضح الفالح أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرض لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.