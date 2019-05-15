أسرة القتيل الفلسطيني في السجون التركية تطالب مصر بإعادة تشريح جثمانه

جدة - عمرو شويل تقدمت أسرة القتيل الفلسطيني في السجون التركية زكي مبارك، بطلب إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بالموافقة على إجراء تشريح للجثمان أو حتى مناظرة ظاهرية من أطباء متخصين للجثمان المتواجد في مستشفى فلسطين بمصر.

يشار إلى أن الفلسطيني زكى مبارك، اختفى في الأراضي التركية مطلع أبريل الماضي، إلى أن علنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 أبريل الماضي بحجة التجسس لصالح الإمارات، قبل أن تعلن وفاته بالسجن منتحرًا، في الوقت الذي نفت فيه أسرة “مبارك” صحة ما ذكرته الحكومة التركية وأكدت أن زكي مبارك لم يدخل الإمارات من قبل، وأنه قتل في السجون التركية بعد تعذيبه.

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وفيما يلي نص الطلب المقدم من أسرة القتيل الفلسطيني في السجون التركية: