الخطوط السعودية تضيف رحلتين جديدتين بين الرياض والعلا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أضافت الخطوط السعودية رحلتين جديدتين بين الرياض والعلا، لتلبية الطلب المتزايد للسفر إلى محافظة العلا، التي تشهد نموًا متسارعًا كوجهة سياحية ومركز ثقافي وتراثي يحظى بإقبال كبير من السياح من داخل المملكة وخارجها، إضافةً إلى ما تشهده من مشروعات تنموية جديدة تهدف إلى تطوير هذه المنطقة واستثمار مقوماتها الطبيعية والتاريخية لتنمية السياحة التراثية والثقافية في المحافظة.

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وتم تحديد مواعيد الرحلات الجديدة يومي الأحد والثلاثاء، بحيث تغادر الرحلة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 07:00 صباحًا وتصل إلى مطار الأمير عبدالمجيد في العلا الساعة 08:45 صباحًا، وتغادر رحلة العودة الساعة 09:25 صباحًا وتصل إلى الرياض الساعة 10:55 صباحًا.

وبتسيير الرحلتين الموسميتين الجديدتين يرتفع عدد الرحلات الأسبوعية بين الرياض والعلا إلى أربع رحلات في الاتجاه الواحد، إضافة إلى رحلتين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ليصل عدد رحلات “السعودية” بين كلٍ من الرياض وجدة وبين العلا إلى 12 رحلة في الاتجاهين أسبوعيًا.

وتشهد محافظة العلا حاليًا مشروعات استراتيجية غير مسبوقة، تهدف إلى تطوير هذه المنطقة التاريخية وتحويلها إلى مركز تراثي وثقافي عالمي، وذلك ضمن برامج التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وتواكب الخطوط السعودية هذه البرامج بخدمات نقل جوي عبر كل من الرياض وجدة ومن خلالها إلى شبكة رحلات “السعودية” الداخلية والدولية.