الان تتابع “التدريب التقني والمهني” تطلق هيكلتها الجديدة بإدارات جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة. ويهدف الهيكل الجديد، إلى تطوير أعمال المؤسسة وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 وليكون منسجمًا مع المبادرات الوطنية التي تطرح. Advertisements وتضمنت الهيكلة عددًا من الإدارات الجديدة والمستحدثة ومنها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، والإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال. وغرد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد: “أطلقنا ولله الحمد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، بهدف تطوير أعمالها وبرامجها لمواكبة الرؤية الوطنية 2030.. أسال الله أن يوفقنا”.

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