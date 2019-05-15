رابط تسجيل العمرة للقطريين الجديد عبر موقع وزارة الحج والعمر السعودية

أعلنت وزارة الحج والعملة، تدشين رابط تسجيل العمرة للقطريين من راغبي أداء مناسك العمرة، بعد حجب السلطات القطرية الرابط القديم لتسجيل طلبات المعتمرين القطريين، ونشرت الوزارة في بيان صحفي مختصر، دعوة الأشقاء القطريين الى الدخول على المسار الإلكترونية لتسجيل المعتمرين القطريين بعد صعوبة الدخول على رابط المسار المحجوب في قطر.

عمدت وزارة الحج والعمر السعودية على تبسيط إجراءات المسار الإلكتروني للمعتمرين القطريين، حتى اكمال خطوات تقديم طلب أداء مناسك العمرة، ووضعت على موقعها الإلكتروني شرح مبسط حول كيفية إتمام الخطوات، وسنرفق لكم رابط تسجيل العمرة للقطريين المخصص لاستقبال طلبات المعتمرين من قطر فقط مع توضيح خطوات الدخول والتسجيل الإلكترونية لطلب العمرة.

خطوات رابط تسجيل العمرة للمعتمرين القطريين

بداية الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة، ثم الدخول على رابط تسجيل العمرة للمعتمرين القطريين والمرفق ادناه، ثم البدء في عملية التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة من المعتمر، وقد يتطلب الامر التسجيل برقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق للتمكن من استكمال الخطوات، وسيتم إطلاع المعتمر القطري على حزم البرامج المتاحة، يحدد المعتمر حزمة برنامج العمرة الذي يتناسب معه وسيتم حجز البرنامج، ثم طلب إصدار تصريح العمرة من السلطات او الجهات الحكومية السعودية المعنية بشكل إلكتروني.

رابط مسار العمرة للمعتمرين القطريين

سجل الان عبر رابط مسار العمر المعتمرين القطريين الجديد من خلال خدمات موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي، وفي حالة توقف الرابط عن العمل، يجب الإشارة برسالة بالتعليقات على هذا الموضوع.

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