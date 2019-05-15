شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: إيداع 1.8 مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، معونة شهر رمضان المبارك التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، معونة شهر رمضان المبارك التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن المبالغ المودعة تجاوز 1.8 مليار ريال.



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