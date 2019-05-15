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وفاة وزير الإعلام السابق علي الشاعر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

توفي اليوم (الأربعاء) وزير الإعلام السابق على بن حسن الشاعر، وستتم الصلاة عليه عقب صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي الشريف.

وعمل الشاعر وزيراً للإعلام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، كما عمل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي عام 1996.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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