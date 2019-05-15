شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الإعلام السابق علي الشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

توفي اليوم (الأربعاء) وزير الإعلام السابق على بن حسن الشاعر، وستتم الصلاة عليه عقب صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي الشريف.

وعمل الشاعر وزيراً للإعلام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، كما عمل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي عام 1996.