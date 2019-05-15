شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تغلق مصنع حلويات بذهبان وتتلف 145 كيلو جرامًا مواد أولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة فريق من هيئة الغذاء والدواء بلجنة مصانع ومعامل الأغذية، مصنع حلويات في نطاق بلدية ذهبان الفرعية يمارس نشاطه في المناطق السكنية غير المصرح بها، وجرى خلال التفتيش رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة ومصادرة وإتلاف 145 كيلوجراماً من المواد الأولية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية.

وأغلقت الأمانة ممثلة في إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات وبلدية ذهبان الفرعية، الموقع المخالف واتخذت حياله الاجراءات النظامية، ويأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.