شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة الإسلامية": أكثر من 50 خبيرًا وخبيرة يبحثون الاحتياجات من برامج عمادة خدمة المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أخيرًا ورشة عمل لاستطلاع الآراء بشأن الخطة التنفيذية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ودراسة احتياجات الأهالي من الجمعيات والبرامج والأنشطة تحت شعار "نحو مجتمع طموح"، بمشاركة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، وحضور أكثر من 50 خبيرًا وخبيرة من منسوبي القطاع الثالث بالمدينة المنورة.

وألقى الدكتور العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى حرص الجامعة على استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين والمهتمين للمشاركة في صياغة البرامج والأنشطة التي تنفذها قطاعات الجامعة انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وتحقيقًا لأهدافها واستراتيجيتها المتعلقة بتوافق مخرجاتها مع احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.

وأوضح مدير الجامعة المكلف أن الورشة تأتي تنفيذًا لأهداف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المتعلقة بتعزيز دور الجامعة المجتمعي لمختلف الفئات من خلال تقديم البرامج والأنشطة ذات الأثر المتعدد، بالإضافة إلى التعاون والشراكة المثمرة مع المؤسسات والقطاعات المختلفة للرقي في مستوى الأداء والعمل، والالتزام بمعايير الجودة والإدارة الفعالة لتسيير العمل بشكل مهني وفعال.

يشار إلى أن ورشة العمل التي أقيمت بالقاعة التاريخية بالجامعة الإسلامية ناقشت احتياجات المجتمع في عدة مجالات تربوية واجتماعية وصحية وترفيهية وإعلامية وريادة الأعمال ووقفية ومالية وصناعية، ومدى موائمة الخطة التنفيذية لعمادة خدمة المجتمع بالجامعة في ضوء هذه المجالات، كما ناقشت مبادرات مركز دعم الجمعيات التابع للإمارة في تحفيز العمل المجتمعي.