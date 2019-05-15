دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الغذاء والدواء» تحذر من «شامبو أطفال» يتسبب في مخاطر صحية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شامبو أطفال يحتوي على نسبة عالية من مادة «1,4-Dioxane»، بمعدل يتجاوز الحد المسموح به، ويتسبب في مخاطر صحية.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنها سحبت عينات من منتجات شامبو «Flemingo Baby Shampoo» المتداولة في الأسواق المحلية لتحليلها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج المصنّع في الهند برقم تشغيلة (01) وتاريخ صلاحية 01/2020 على نسبة عالية من مادة «1,4-Dioxane» تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وشددت الهيئة على أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر على الصحة، ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوق بها يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

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وأوضحت الهيئة أن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حذَّرت من استخدام جميع التشغيلات للمكمل الغذائي «Forever Therm»، موضحةً أنه غير مسجل لديها، كما لم يتم التأكد من سلامته وفاعليته، ويُسوَّق بادعاءات طبية مضللة، مشيرة إلى أن بلد صنع هذا المكمل الغذائي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا التحذير صادرٌ لكل تواريخ الصلاحية وجميع التشغيلات الخاصة به.

وأوضحت الهيئة أن المنتج غير مسجّل لدى الهيئة، ويُسوَّق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفاعليته، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.