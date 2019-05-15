أسعار الذهب في السعودية “Gold prices Saudi Arabia” اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 في محلات الصاغة في...

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2019 في السعودية ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في السعودية حيث تحتوي المقالة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي، كما يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا ًعلي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت المملكة.

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي الذهب عيار 24 156.65 ريال $41.78 الذهب عيار 22 143.60 ريال $38.30 الذهب عيار 21 137.07 ريال $36.56 الذهب عيار 18 117.49 ريال $31.33 الذهب عيار 14 91.38 ريال $24.37 $24.37 78.32 ريال $20.89 أسعار أوقية الذهب 4,872 ريال $1,299 أسعار جنيه الذهب 1,097 ريال $292.45 اسعار كيلو الذهب 156,649 ريال $41,778

والجدير بالذكر أن أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، عاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط، والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وكذلك الحروب والحالة الاقتصادية تؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.