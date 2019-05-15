، "الدواس" يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بـ"صحة الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّن بحث توفير المخزون للأدوية والمستلزمات الطبية

ترأس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات بصحة الرياض.

واستهدف الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة، مراجعة خطة الطوارئ الصحية وتحديد الإمكانيات المتاحة لدى "صحة الرياض" لمواجهة حالات الطوارئ، وذلك بما يكفل تقديم الخدمات الطبية الملائمة على جميع مستوياتها في حالات الطوارئ.

وشهد الاجتماع مراجعة استعدادات "صحة الرياض" بكل طاقتها البشرية والفنية ومدى قدرة الاستجابة في الحالات الطارئة والأزمات.

جاء ذلك بموجب توجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة، ومتابعة دائمة من قبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وقال نائب مدير إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنور العفنان: الاجتماع ناقش الجاهزية من توافر المخزون للأدوية والمستلزمات الطبية أثناء حالات الطوارئ وآلية صرفها والاحتفاظ بها حسب نوع الحادث، وكذلك المخزون الاستراتيجي لأكياس الدم والصفائح الدموية وآلية توفيرها بكل مستشفى.

وأضاف: شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة متابعة ورفع التقارير الميدانية، والتنسيق بين مختلف المرافق والجهات الخارجية في حالات الطوارئ.