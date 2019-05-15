، سلطان بن سلمان يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي الطيران السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن دعم خادم الحرمين للنادي منذ تأسيسه وحتى اليوم

ترأس مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.

وفي بداية اللقاء، ثمّن الأمير "سلطان" الدعم الكبير الذي يوليه مقام خادم الحرمين الشريفين لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه وحتى اليوم، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية مواكبة لنمو صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية.

وعبّر عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي شاركت في المعرض السعودي الدولي للطيران.

وثمّن الجهود التي بُذِلت في تأسيس الاكاديمية الوطنية للطيران في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ، مؤكداً أنها أكاديمية سعودية عالمية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بكوادر وطنية في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، حيث ستقوم الأكاديمية بتدريب 1650 متدرباً سنوياً منهم 1200 متدرب في صيانة الطائرات، و450 طياراً، مما سيجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء استعراض أبرز ما تحقق من نتائج في المعرض السعودي الدولي للطيران والذي أقيم في مطار الثمامة بالعاصمة الرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

وشهد اللقاء مناقشة فعالية ملتقى الطيران العام والرياضي الذي يستهدف النشء والأسر ويهدف إلى نشر ثقافة الطيران للمجتمع وتشجيع النشء على تعلم الطيران، وسيتخلل الفعالية التي ستقام من 13-15 نوفمبر المقبل عروض جوية وأرضية للطائرات.

وسيقام معرض مصاحب يضم أحدث ما توصل إليه إنتاج الشركات العالمية في هذا المجال.

ومن الأنشطة التي ستتضمنها الفعالية "العروض الجوية والأرضية للطائرات بمختلف فئاتها، معرض مصاحب مختص بالطيران، رحلات ترفيهية، تجربة القفز المظلي، عروض طيران مخصصة للأطفال، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال والترفيه، عروض خطرة لسباق الشاحنات النفاثة، عروض خطرة مدمجة بين الطائرات والدبابات والفرق الموسيقية والحفلات، وزيارة القرية التراثية الصقور والجمال والخيمة الشعبية والأكل التراثي ومنطقة مخصصة للمقاهي وعربات الأكل المتنقلة".