، أمانة جدة تغلق مصنع حلويات مخالف وتتلف 145 كجم مواد أولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة فريق من هيئة الغذاء وبعد رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة

أغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة فريق من هيئة الغذاء والدواء مع لجنة مصانع ومعامل الأغذية، مصنع حلويات في نطاق بلدية ذهبان الفرعية يمارس نشاطه في المناطق السكنية غير المصرح بها، وجرى خلال التفتيش رصد عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة ومصادرة وإتلاف 145 كيلوجراماً من المواد الأولية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية.

ويأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية لعام 1440هـ التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

واتخذت الأمانة ممثلة في إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات وبلدية ذهبان الفرعية، حيال الموقع المخالف الإجراءات النظامية.