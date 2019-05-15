- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
يعيش قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، وسط ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– من خدمات وجندته من طاقات بشرية وآلية ونفذته من مشروعات حيوية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل، في أجواء يملؤها الخشوع، رامين خلف ظهورهم هموم ومشاغل الدنيا الفانية.
ويشهد بيت الله العتيق هذه الأيام أجواء إيمانية وروحانية، وسط هدوء ومنظومة خدماتية متكاملة من أجهزة الدولة وفرقها الميدانية، كما تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهود جبارة متواصلة على مدار الساعة، وقدرتها على إدارة الحشود من خلال توفير الـخدمات الجليلة وتجنيد جميع الطاقات لقاصدي بيت الله الحرام.
شاهد.. أجواء روحانية يعيشها المعتمرون والزوار بجوار بيت الله العتيق
يعيش قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، وسط ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– من خدمات وجندته من طاقات بشرية وآلية ونفذته من مشروعات حيوية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل، في أجواء يملؤها الخشوع، رامين خلف ظهورهم هموم ومشاغل الدنيا الفانية.
ويشهد بيت الله العتيق هذه الأيام أجواء إيمانية وروحانية، وسط هدوء ومنظومة خدماتية متكاملة من أجهزة الدولة وفرقها الميدانية، كما تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهود جبارة متواصلة على مدار الساعة، وقدرتها على إدارة الحشود من خلال توفير الـخدمات الجليلة وتجنيد جميع الطاقات لقاصدي بيت الله الحرام.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
05:26 PM
وسط ما وفرته حكومة خادم الحرمين لأداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان
يعيش قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، وسط ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– من خدمات وجندته من طاقات بشرية وآلية ونفذته من مشروعات حيوية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل، في أجواء يملؤها الخشوع، رامين خلف ظهورهم هموم ومشاغل الدنيا الفانية.
ويشهد بيت الله العتيق هذه الأيام أجواء إيمانية وروحانية، وسط هدوء ومنظومة خدماتية متكاملة من أجهزة الدولة وفرقها الميدانية، كما تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهود جبارة متواصلة على مدار الساعة، وقدرتها على إدارة الحشود من خلال توفير الـخدمات الجليلة وتجنيد جميع الطاقات لقاصدي بيت الله الحرام.
، شاهد.. أجواء روحانية يعيشها المعتمرون والزوار بجوار بيت الله العتيق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أجواء روحانية يعيشها المعتمرون والزوار بجوار بيت الله العتيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.