، الدمام.. 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بمطار الملك فهد الدولي ،

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بدأت شركة مطارات الدمام "داكو" مبادرة "إفطار صائم" مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بصالات القدوم والمغادرة في مطار الملك فهد الدولي، وتستمر هذه المبادرة منذ أكثر من ٩ أعوام.
ويغطي توزيع وجبات الافطار جميع الصالات في المطار بحيث يشمل منطقة جوازات الوصول الدولي ومنطقة طابق المغادرة ومنطقة الرحلات الدولية والداخلية، ومنطقة وصول الأمتعة، ويشارك في العمل فريق "سكب" التطوعي" بتواجد مجموعة من شباب وشابات المنطقة الشرقية، والذين يساهمون في إعداد وجبات الإفطار وتقديمها للمسافرين ومنسوبي الجهات المختلفة في المطار بشكل يومي.
وبلغت عدد الوجبات المقدمة للمسافرين في مبادرة مشروع "إفطار صائم" والتي أطلقتها شركة مطارات الدمام "داكو" منذ اليوم الأول في شهر رمضان وخلال العشرة الأيام الماضية نحو 15 ألف وجبة، فيما تأتي المبادرة ضمن استعدادات خاصة للشهر الفضيل لتسهيل تجربة الصائمين خلال وجودهم بمطار الملك فهد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مطارات الدمام بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المطار من خلال فريق عمل متكامل؛ بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة للصائمين من المسافرين، ويأتي ذلك ضمن العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.
الدمام.. 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بمطار الملك فهد الدوليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
بدأت شركة مطارات الدمام "داكو" مبادرة "إفطار صائم" مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بصالات القدوم والمغادرة في مطار الملك فهد الدولي، وتستمر هذه المبادرة منذ أكثر من ٩ أعوام.
ويغطي توزيع وجبات الافطار جميع الصالات في المطار بحيث يشمل منطقة جوازات الوصول الدولي ومنطقة طابق المغادرة ومنطقة الرحلات الدولية والداخلية، ومنطقة وصول الأمتعة، ويشارك في العمل فريق "سكب" التطوعي" بتواجد مجموعة من شباب وشابات المنطقة الشرقية، والذين يساهمون في إعداد وجبات الإفطار وتقديمها للمسافرين ومنسوبي الجهات المختلفة في المطار بشكل يومي.
وبلغت عدد الوجبات المقدمة للمسافرين في مبادرة مشروع "إفطار صائم" والتي أطلقتها شركة مطارات الدمام "داكو" منذ اليوم الأول في شهر رمضان وخلال العشرة الأيام الماضية نحو 15 ألف وجبة، فيما تأتي المبادرة ضمن استعدادات خاصة للشهر الفضيل لتسهيل تجربة الصائمين خلال وجودهم بمطار الملك فهد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مطارات الدمام بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المطار من خلال فريق عمل متكامل؛ بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة للصائمين من المسافرين، ويأتي ذلك ضمن العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
05:20 PM
من خلال فريق عمل متكامل بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة
بدأت شركة مطارات الدمام "داكو" مبادرة "إفطار صائم" مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بصالات القدوم والمغادرة في مطار الملك فهد الدولي، وتستمر هذه المبادرة منذ أكثر من ٩ أعوام.
ويغطي توزيع وجبات الافطار جميع الصالات في المطار بحيث يشمل منطقة جوازات الوصول الدولي ومنطقة طابق المغادرة ومنطقة الرحلات الدولية والداخلية، ومنطقة وصول الأمتعة، ويشارك في العمل فريق "سكب" التطوعي" بتواجد مجموعة من شباب وشابات المنطقة الشرقية، والذين يساهمون في إعداد وجبات الإفطار وتقديمها للمسافرين ومنسوبي الجهات المختلفة في المطار بشكل يومي.
وبلغت عدد الوجبات المقدمة للمسافرين في مبادرة مشروع "إفطار صائم" والتي أطلقتها شركة مطارات الدمام "داكو" منذ اليوم الأول في شهر رمضان وخلال العشرة الأيام الماضية نحو 15 ألف وجبة، فيما تأتي المبادرة ضمن استعدادات خاصة للشهر الفضيل لتسهيل تجربة الصائمين خلال وجودهم بمطار الملك فهد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مطارات الدمام بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المطار من خلال فريق عمل متكامل؛ بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة للصائمين من المسافرين، ويأتي ذلك ضمن العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.
، الدمام.. 1500 وجبة إفطار يومياً للمسافرين بمطار الملك فهد الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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