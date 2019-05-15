أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس، متوقعة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المملكة.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الحالة المذكورة ستشمل مرتفعات مناطق نجران وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الرياض، والقصيم وحائل والجوف.
وأضافت أن الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية وزخات البرد.. وتكشف عن المناطق المعرضة للموجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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