إيداع معونة الضمان التي وجّه بها خادم الحرمين في حسابات المستفيدين

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حسابات المستفيدين معونة رمضان، التي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، بصرفها. وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين بلغ 1.8 مليار ريال، حيث تم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال للعائل، و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي تقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة، على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

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