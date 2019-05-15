حادث مروري يودي بحياة 5 أشخاص من عائلة واحدة بجازان

تسبب حـادث مروري وقع بطريق الصوارمة – المضايا بمنطقة جازان أمس (الثلاثاء)، في مـصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة. وباشرت شرطة المضايا والهلال الأحمر الحـادث بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع تصـادم بين سيارتين على الطريق المذكور، واتضح أن الوفيات الخمسة هي لأب وزوجته وأبنائه الثلاثة.

وعبّر عدد من أهالي جازان استياءهم الشديد من تكرار الحـوادث على هذا الطريق الذي تسبب في وفاة العديد من مرتاديه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الوفيات.

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