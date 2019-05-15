حقيقة وفاة علي بن حسن الشاعر وزير الاعلام السابق في السعودية

أوردت وسائل إعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاربعاء، أنباء عن وفاة وزير الاعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر، بعد صراع مع المرض.

وأكدت صحيفة المرصد السعودية وفاة الوزير السابق على بن حسن الشاعر عن عمر 88 عاما، مضيفة أن الصلاة على جثمانه ستتم عقب صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن الشاعر عمل وزيراً للإعلام في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد، كما عمل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي في عام 1996.

والأستاذ علي بن حسن الشاعر من مواليد المدينة المنورة 1931م وزير الثقافة والاعلام السابق. اللواء علي الشاعر ضابط مخابرات سعودي كان من أكبر اللاعبين في الحرب الأهلية اللبنانية.

وعمل على بن حسن الشاعر ملحقاً عسكرياً في بيروت ثم سفيراً هناك. عمل على قطع وشائج الصلات التاريخية بين الطائفة السنية بلبنان ومصر لإحلال السعودية محلها.