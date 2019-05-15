مؤسسة التقاعد: تقديم صرف المعاشات.. والموعد الخميس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، تقديم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لتكون يوم الخميس (23 مايو 2019)، وذلك انطلاقًا من حرص المؤسسة الدائم على مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المؤسسة، قولها إنّه بداية من شهر مايو الجاري سيتم صرف المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي وهي الفترة التي نصت عليها الأوامر الملكية الكريمة لاستمرار صرف بدل غلاء المعيشة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مؤسسة التقاعد على توفير أفضل مستويات الخدمة لعملائها من خلال تسهيل وتسريع عملية الصرف، وتلافي التأخير الذي كان ينتج عن إيداع المعاش التقاعدي في ايداع منفصل عن إيداع بدل غلاء المعيشة.

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يُذكر أنَّ المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام «تحويل صرف سريع»، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أودعت في وقتٍ سابق من مايو الجاري، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنّ إجمالي المبالغ المصروفة بلغت مليارين و28 مليونًا و604 آلاف و351 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت مليارًا و395 مليونًا و56 ألفًا و402 ريال.

فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192 مليونًا و221 ألفًا و988 ريالًا، بينما تمّ صرف 101 مليون و867 ألفًا و461 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339 مليونًا و468 ألفًا و500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.