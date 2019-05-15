«عاجل» تكشف تفاصيل إعادة طفلة لذويها من «ليموزين» بمكة

أنقذت العناية الإلهية طفلة سعودية «3 سنوات» من الإصابة بمكروه، إثر نومها في المقعد الخلفي لسيارة أجرة (ليموزين) أقلّت أسرتها من الحرم إلى حي العزيزية بجوار أحد المطاعم الشهيرة.

وقالت معلومات حصلت عليها «عاجل»: إنَّ الأسرة التي أنهت فريضة العمرة، بادرت بالخروج من الحرم في حدود الساعة الثانية فجرًا واستأجروا سيارة أجرة ليموزين (أنوفا) يقودها وافد عربي.

وطلبت الأسرة (بحسب المصادر) التوجُّه لأحد المطاعم الشهيرة في حي العزيزية (القريب من الفندق الذي يسكنون به)، وفي الطريق قفزت الطفلة الصغيرة إلى شنطة السيارة ونامت.

وبعد نزول ذوي الطفلة للمطعم، غفلوا عنها وهي نائمة، فيما تحرك السائق، وهو لا يعلم بوجودها معه، قبل اكتشف ذويها فقدانها، فسارعوا بتقديم بلاغ للجهات الأمنية المختصة.

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وتولى ملف البلاغ مركز شرطة العزيزية؛ حيث جرى تمرير البلاغ على الجهات الأمنية كافة، وتولت الدوريات الأمنية المنتشرة بالميدان عملية البحث.

كان الهدف رصد السائق ومواصفات السيارة وبمتابعة القيادات الأمنية كافة، حيث تم رصد السيارة في حي النورية قبيل نقطة التفتيش باتجاه طريق المدينة المنورة في حدود الساعة 4 فجرًا.

وفي هذه الأثناء فاقت الطفلة من النوم، وسط ذهول السائق من وجودها معه، قبل مخاطبة الجهات الأمنية بما حدث.

وجرى التنسيق بين الجهات الأمنية المختصة (الدوريات، وشرطة العزيزية) لتسليم الطفلة لذويها وسط فرحة غامرة.