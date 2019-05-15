أمانة المدينة: صرَّفنا أمطارًا من «رُبع المواقع غير المخدومة بالشبكة»

تُنفِّذ أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار بطريق ‫الإمام البخاري في حي ‫العزيزية وبعض الشوارع المتفرعة منه؛ حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 25%.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ هذه الجهود تأتي ضمن مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ومعالجة التكورات بالمدينة المنورة.

ونقل البيان عن وكيل الأمين للمشروعات المكلف بأمانة المنطقة المهندس بندر البلادي قوله، إنّ وكالة المشروعات أعدّت الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية لمواقع تكورات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء وطرق المدينة المنورة، لافتًا إلى أنّه جرى تسليم أحد المواقع لتجمُّع المياه بطريق الإمام البخاري وبعض الشوارع المتفرعة منه بإجمالي أطوال تبلغ 3000 متر لإحدى الشركات الوطنية.

وبلغت نسبة الأعمال المنجزة في المشروع 25٪ بحسب البلادي الذي أكّد أنّ الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار بالمواقع غير المخدومة الأخرى التي انتهت دراساتها وتصاميمها من خلال عقود تمت ترسيتها مؤخرًا، وذلك استكمالًا لجهود أمانة منطقة المدينة المنورة الرامية إلى إنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار بالمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف .