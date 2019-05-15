أمانة مكة تفسر سبب «الأدخنة المتصاعدة» في أجواء العوالي

أوضحت أمانة مكة المكرمة سبب الأدخنة المتصاعدة في الأجواء المحيطة بمنطقة العوالي، وذلك في بيانٍ نشرته في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الأمانة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: إنّ الأدخنة ناتجة عن حدوث حريق للأخشاب وبعض مخلفات البناء بمردم النفايات العشوائي الكائن بوادي عرنة بمنطقة الحسينية (خارج النطاق السكني)، موضحةً أنّ هذا المردم غير تابع للأمانة ويتم استخدامه من قِبل العمالة المخالفة؛ حيث يتم رمي المخلفات في الأوقات غير الرسمية وبصورة غير نظامية.

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وفور حدوث الحريق، باشرت فرقٌ من الدفاع المدني وفرق الأمانة العمل؛ حيث تمّت السيطرة على الحريق بصورة كبيرة ومنع انتشاره ودون حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى رفع الأضرار عن المنطقة. بحسب البيان.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أنّ آلياتها بمشاركة فرق الدفاع المدني تباشر أعمالها على مدار الساعة للقضاء على ما تبقّى من آثار الدخان، لافتةً إلى أنّه تمّ تأمين وايتات مياه ومضخات لمباشرة أعمال الرش وإخماد الحريق، إضافةً إلى تنظيف الموقع، بواسطة معدات وآليات النظافة وردم مواقع الاشتعال.

وأكّدت أمانة مكة، في البيان، حرصها الشديد على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من التلوث البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يُشكِّل خطرًا على صحة الجميع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، دعت جميع أصحاب المشروعات وغيرها بأهمية استخدام المردم النظامي وعدم رمي المخلفات في مجاري الأودية والتقيُّد بالأنظمة والتعليمات.