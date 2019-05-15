تدشين برنامج الملك سلمان لإفطار آلاف الصائمين بـ«البلقان»

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سراييفو، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإفطار الصائمين في البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وكوسوفا (دول البلقان).

جاء ذلك بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، حيث يقدم البرنامج ما يزيد على 100 ألف وجبة إفطار طوال الشهر الكريم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تُقدِّمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم بشهر الخير والعطاء، كما يتم تنظيم عدد من الأنشطة المتعددة من تنظيم محاضرات دعوية وإرشادية تناقش بيان سماحة الإسلام، ورفضه التام للتطرف بكل صوره ونبذه للإرهاب, والتأكيد على التضامن الإسلامي، ومبدأ الأخوة الإسلامية، وضرورة ترسيخها لدى المسلمين, وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.

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من جانبه، نوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ بالدعم والمتابعة التي يجدها البرنامج من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على مد جسور التواصل مع المسلمين بالعالم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة انطلاقًا من ريادة المملكة للعمل الإسلامي.

وأشاد المسلمون في دولة البوسنة والهرسك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمراكز الإسلامية في الخارج، مؤكدين أنَّ البرنامج يُعد معلمًا إسلاميًّا رائدًا يجتمع فيه المسلمون على مائدة الإفطار بقلوب مفعمة بالإيمان واليقين ضارعين إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خيرًا على دعمه لهذه المشروعات المباركة التي تُجسِّد حرصه على تلمُّس حاجات المسلمين في العالم والعناية بهم، بما يؤكد الدور الريادي للمملكة في خدمة المسلمين ونصرة قضاياهم.

حضر مراسم تدشين البرنامج، موفد الوزارة في برنامج الإمامة في رمضان فيصل بن سعود العنزي، وأئمة جامع الملك فهد بسراييفو، وعدد من المشايخ المهتمين بالشأن الإسلامي في دول البلقان.