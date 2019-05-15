مجمع الملك فهد يحذر من نسخة إلكترونية خاطئة

أكد الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور بندر السويلم، أنه انتشر في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة اجتماعية قصدت خدمة كبار السن، وذلك بأخذ الخط الحاسوبي الذي أصدره المجمع بعنوان (خط حفص)، ثم تكبيره، ونشره في ملف بصيغة (PDF)، حيث انتاب هذا العمل أخطاء فادحة تمس بصحة نص القرآن الكريم وسلامته. وأوضح السويلم أن النسخة التي أصدرها المجمع من الخط الحاسوبي المسمَّى بـ(خط حفص) نسخة سليمة مدققة ومراجعة ومعتمدة لكثيرٍ من الأعمال الحاسوبية والبرمجية، ومسجَّلة باسم المجمع لدى إدارة التسجيل والترقيمات الدولية بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وأضاف «المجمع أتاح هذا الخط على موقعه على الإنترنت بصفة مجانية، لعرض نص القرآن الكريم مطابقاً لقواعد الرسم العثماني، بما يتوافق مع الترميز العالمي (Unicode)، الذي من خصائصه أنه يمكِّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خلل أو تشويه في الحروف». وبين السويلم أن المجمع يحذِّر من الملف المنشور من هذا الخط بصيغة (PDF) من قبل بعض فنيي الحاسب الآلي والمغردين عن التكنولوجيا لما فيه من أخطاء جسيمة لا يجوز وجودها فيه، مؤكدا أن المجمع هو الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بكتاب الله تعالى طباعة ونشرا.