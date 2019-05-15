مجمع الملك فهد يحذر من نسخة إلكترونية خاطئة

وأضاف «المجمع أتاح هذا الخط على موقعه على الإنترنت بصفة مجانية، لعرض نص القرآن الكريم مطابقاً لقواعد الرسم العثماني، بما يتوافق مع الترميز العالمي (Unicode)، الذي من خصائصه أنه يمكِّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خلل أو تشويه في الحروف». وبين السويلم أن المجمع يحذِّر من الملف المنشور من هذا الخط بصيغة (PDF) من قبل بعض فنيي الحاسب الآلي والمغردين عن التكنولوجيا لما فيه من أخطاء جسيمة لا يجوز وجودها فيه، مؤكدا أن المجمع هو الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بكتاب الله تعالى طباعة ونشرا.
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