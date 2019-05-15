رؤية تشارك بورشة عمل بعنوان "مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة آمال وطموحات"

شاركت جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" في ورشة عمل بعنوان: "مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة...آمال وطموحات" والتي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس بفندق كراون بلازا بالمدينة بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والعاملين في مجال التربية الخاصة بالمملكة.

واستعرضت الورشة عدداً من التجارب الوطنية الناجحة في مجال التربية الخاصة، كما بحثت أوجه التكامل بين الجهات ذات العلاقة، كما تضمنت محاور الورشة تشغيل المدينة وتأهيل العاملين فيها ، وإبراز فرص الاستثمار والشراكات المتاحة. وقد طرحت الجمعية عددًا من الموضوعات والمرئيات المتعلقة ببرامج المكفوفين ، انطلاقاً من أهدافها وخبراتها بهدف الإستفادة من مدينة طيبة التعليمية بوصفها حاضنة لجميع فئات التربية الخاصة.

بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ رضوان أسامة الهاشمي والمدير التنفيذي الأستاذ ياسر الشريف ومدير البرامج والإعلام الأستاذ ماهر الجهني والأستاذ عادل المنقاشي من منسوبي الجمعية الذي تلى آيات من الذكر الحكيم في افتتاح الورشة.