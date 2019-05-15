خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.