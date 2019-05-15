السعودية اليوم / انطلاق اجتماع المجلس الدولي للتمور في المدينة المنورة غداً



المدينة المنورة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

ينعقد بالمدينة المنورة غداً اجتماع "المجلس الدولي للتمور" بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اجتماع المجلس الدولي للتمور يهدف إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي, ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدّي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج وتطوير صناعات التمور, وتطوير التجارة ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالمياً وإقليمياً، إضافة إلى تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في القطاع وتحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي, كما يأتي الاجتماع استكمالاً لعضوية المجلس ومناقشة المقترحات وتفعيلها.

الجدير بالذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثّل أهمية كبيرة في العالم ولاسيما في العالم العربي، وتعدّ المملكة موطناً للعديد من أجود أنواع التمور على مستوى العالم، إذ تحتل المركز الثاني عالمياً بإنتاج حوالي 1,3 مليون طن من التمور سنوياً، وتعدّ ضمن طليعة الدول المصدرة للتمور للعديد من الأسواق العالمية، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع النخيل والتمور على المستوى المحلي، كما تسهم بفاعلية ضمن الجهد الدولي لتطوير القطاع.

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16:53ت م

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