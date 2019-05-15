

المدينة المنورة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

يبذل رجال المرور أعمالاً ميدانية جليلة لتأمين راحة وسلامة مستخدمي الطرقات بالمدينة المنورة, وتسهيل الحركة المرورية باتجاه المنطقة المركزية وتنظيمها, والمحافظة على سلامة المشاة لاسيما في محيط المسجد النبوي والجوامع الكبرى والمعالم التاريخية.

وتنفّذ الإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة خطتها الميدانية لشهر رمضان المبارك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الجهات الأمنية لخدمة قاصدي المسجد النبوي, ومواكبة كثافة الزائرين خلال المواسم, وفي أوقات الذروة, والإشراف على انسيابية حركة السير في الطرق الرئيسية والفرعية على مدار الساعة, لضمان سلاسة الحركة المرورية, ومسح الطرق المؤدية للمسجد النبوي والتأكد من جاهزيتها وتحديد وتأمين معابر المشاة.

ويقوم عناصر المرور بتهيئة المواقف المجاورة للحرم النبوي بجميع الاتجاهات, والمواقف مدفوعة الأجر, وتحديد نقاط التحكّم في المنطقة المركزية, ونقاط تحويل الحركة في أوقات الذروة والطوارئ, وتحديد نقاط انطلاق ووصول حافلات النقل الترددي, وتحديد مساراتها من وإلى المسجد النبوي.

// انتهى //

16:35ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعمال ميدانية جليلة يبذلها عناصر المرور لخدمة قاصدي المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.