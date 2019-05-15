السعودية اليوم / مركز الإنعاش القلبي الرئوي بجامعة الباحة يحصل على شهادتي اعتماد من قبل جمعية القلب السعودية



الباحة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

حصل مركز الإنعاش القلبي الرئوي التابع للمركز الطبي الجامعي بجامعة الباحة على شهادتي اعتماد من قبل جمعية القلب

وثمّن مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور على بن يحيي الحسين ورعايته لفعاليات وبرامج المركز التي كان لها الأثر في بذل مزيد من الجهد وتحقيق هذا الإنجاز ، مشيراً إلى أن مركز الإنعاش القلبي الرئوي هو أحد المبادرات ذات المردود الأكاديمي والمالي، وتماشي مع توجهات نظام الجامعات الجديد.

وأكد أن المركز الطبي بجامعة الباحة ممثلاً بمركز الإنعاش القلبي الرئوي يقدم دوراته للممارسين الصحيين ، وأن خدماته ليست مقصورة على منسوبي الجامعة وطلابها، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كشريك رئيس في الخدمات الصحية المقدمة للمنطقة ، مفيداً بأن المركز نفذ ٨ دورات تدريبية شارك فيها ١٢٩ متدرباً ، ويطمح للتوسع بالحصول على الاعتماد لتوفير الدورات في مجالات صحية متنوعة وفق الرؤية والخطة الإستراتيجية التي رسمتها إدارة الجامعة.

// انتهى //

16:30ت م

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الباحة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واسحصل مركز الإنعاش القلبي الرئوي التابع للمركز الطبي الجامعي بجامعة الباحة على شهادتي اعتماد من قبل جمعية القلب السعودية : الأولى تخص دورات (Heart saver) والثانية تخص دورات ( First Aid ) إضافة إلى دورات ( BLS).وثمّن مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور على بن يحيي الحسين ورعايته لفعاليات وبرامج المركز التي كان لها الأثر في بذل مزيد من الجهد وتحقيق هذا الإنجاز ، مشيراً إلى أن مركز الإنعاش القلبي الرئوي هو أحد المبادرات ذات المردود الأكاديمي والمالي، وتماشي مع توجهات نظام الجامعات الجديد.وأكد أن المركز الطبي بجامعة الباحة ممثلاً بمركز الإنعاش القلبي الرئوي يقدم دوراته للممارسين الصحيين ، وأن خدماته ليست مقصورة على منسوبي الجامعة وطلابها، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كشريك رئيس في الخدمات الصحية المقدمة للمنطقة ، مفيداً بأن المركز نفذ ٨ دورات تدريبية شارك فيها ١٢٩ متدرباً ، ويطمح للتوسع بالحصول على الاعتماد لتوفير الدورات في مجالات صحية متنوعة وفق الرؤية والخطة الإستراتيجية التي رسمتها إدارة الجامعة.// انتهى //16:30ت م0132

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