السعودية اليوم / بلدية صامطة تكثف رقابتها على بيع الأطمعة في رمضان



صامطة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

رصدت بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان، ، منزلاً يعمل فيه عمالة وافدة من جنسيات عربية يمارس نشاط تحضير وإعداد رقائق السمبوسة ويفتقد لتطبيق الاشتراطات الصحية وأدنى مستوى للنظافة، وتمت مداهمته وإتلاف المعدات والكميات المعدة للبيع، مع تطبيق الغرامات والجزاءات، وتسليم صاحب المنزل للشرطة بحكم الاختصاص.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة، وضمن تنفيذها الحملات الرقابية والجولات الميدانية المكثفة لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية وتلك التي تتعلق بالصحة العامة للمواطن، حرصت على توخي تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات الصحية اللازمة والاهتمام بنظافتها وتطبيق الأنظمة واللوائح في حق المخالف منها.مؤكداً على استمرار تنفيذ تلك الحملات الرقابية للوصول لتطبيق المحال المخالفة لتطبيق المحال لكافة الاشتراطات اللازمة لممارسة أنشطة الصحة العامة.داعياً المواطنين للتعاون مع البلدية حال وجود أي ملاحظات أومخالفات وتقديم البلاغ على الرقم الموحد ٩٤٠.

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16:30ت م

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