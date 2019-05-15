السعودية اليوم / إتلاف 48 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بصفوى



الدمام 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أتلفت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، نحو 48 كيلو غراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها، حيث تنوعت بين اللحوم والمواد التموينية المتنوعة.

وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني، أنه تم ضبط 28 كيلوغراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تعرض بطريقة مخالفة للأنظمة البلدية، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام، كما تم ضبط 20 كيلوغراماً من اللحم بسبب نشوب حريق في مطعم مشويات.

وبين أن الفرق التفتيشية أثناء جولاتها في الشهر المبارك أغلقت مطعم بسبب وجود لحوم فاسدة ولعدم تطبيق الاشتراطات البلدية، وجرى إتلاف كامل الكمية على الفور، مبينًا أن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 الذكي، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.

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16:28ت م

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