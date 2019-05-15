السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يستعرض مع منظمات المجتمع المدني آخر مستجدات حرب العاصمة



طرابلس 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مع عدد من منظمات المجتمع المدني عن مدينة مصراتة، آخر مستجدات حرب العاصمة طرابلس.

وقالت «داخلية الوفاق»، في بيان صادر اليوم، إن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس استعرض آخر مستجدات حرب العاصمة، مشيرة إلى أن أعضاء منظمات المجتمع المدني جددوا «رفضهم القاطع» لما تتعرض له طرابلس من هجمات خلفت وراءها عددًا من القتلى والجرحى وعائلات نازحة.

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16:26ت م

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