السعودية اليوم / سياحة الجوف تنفذ خطتها الموسمية استعدادًا للصيف



سكاكا 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف خطتها الموسمية استعداداً لاستقبال موسم الإجازة الصيفية، التي تركز على تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية وتوفير أفضل الخدمات السياحية لأهالي وزوار المنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي أن خطة سياحة الجوف خلال هذه الفترة تهدف لخدمة صناعة السياحة ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات؛ للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً، ونظامية وجودة الخدمات التي تقدمها الأنشطة السياحية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي ووفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.

// انتهى //

16:25ت م

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