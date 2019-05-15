السعودية اليوم / أجهزة حديثة لتحاليل أنزيمات القلب بمستشفى بدر



المدينة المنورة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أعلنت صحة المدينة المنورة أنه تم دعم مستشفى بدر العام بأحدث أجهزة تحاليل أنزيمات القلب تروبينين والتي تقوم أيضا بإجراء تحاليل الحمل , كما تم تزويد قسم بنك الدم بالمستشفى بجهاز إذابة البلازما، ويقدر معدل إجراء تحاليل أنزيمات القلب في مستشفى بدر شهرياً بحوالي (495) تحليلا .

تجدر الإشارة إلى أن تحاليل أنزيمات القلب هي عبارة عن تحاليل يتم اجرائها لأنزيمات القلب وذلك لتشخيص حالات الجلطات القلبية، فعند حدوث جلطة قلبية تموت بعض من خلايا القلب، وقد تتكسر بعض هذه الخلايا مما يؤدي إلى تسرب أنزيمات القلب خارج خلايا القلب وبالتالي ارتفاع مستوى هذا الأنزيم في الدم .

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16:18ت م

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