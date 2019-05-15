السعودية اليوم / سفير المملكة لدى نيجيريا يقيم مأدبة إفطار بحضور مسؤولين في الحكومة النيجيرية



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، مأدبة إفطار مساء أمسٍ في العاصمة النيجيرية أبوجا، حضرها معالي وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، ومعالي وزير العاصمة أبوجا محمد بلو، وممثل سلطان ولاية سكوتو سعد أبوبكر، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية يحي لاوال، ومستشارة رئيس الجمهورية للمغتربين أبيكي دابري،، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية النيجيرية وأعضاء من البرلمان والحكومة النيجيرية وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى نيجيريا.

ورحب السفير عدنان بوسطجي في كلمة له بالحضور، مهنئًا إياهم بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا على هذه الدعوة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والازدهار على المملكة العربية

// انتهى //

16:17ت م

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الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، مأدبة إفطار مساء أمسٍ في العاصمة النيجيرية أبوجا، حضرها معالي وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، ومعالي وزير العاصمة أبوجا محمد بلو، وممثل سلطان ولاية سكوتو سعد أبوبكر، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية يحي لاوال، ومستشارة رئيس الجمهورية للمغتربين أبيكي دابري،، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية النيجيرية وأعضاء من البرلمان والحكومة النيجيرية وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى نيجيريا.ورحب السفير عدنان بوسطجي في كلمة له بالحضور، مهنئًا إياهم بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا على هذه الدعوة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والازدهار على المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.// انتهى //16:17ت م0121

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