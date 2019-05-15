

محايل 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

تفقد وكيل محافظة محايل يحي بن محمد العاصمي أمس مشروع الإسكان التنموي بالخوارم على الطريق الدولي المؤدي لمحافظة رجال ألمع ، التقى خلاله بالقائمين على هذه المشاريع والمقاولين المنفذين لها، مؤكداً أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة .

وأوضح " العاصمي " أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، ومواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية .

من جهة أخرى زار وكيل المحافظة مستشفى المحافظة العام, تفقد خلالها مختلف الأقسام واطلع على سير العمل والتقى بعدد من الأطباء واستمع إلى شرح من مدير القطاع الصحي المكلف علي بن محمد عسيري عن ما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين في المحافظة وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

وحث العاصمي العاملين في المستشفى من إدارة وأطباء وفنيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية طموحات المواطنين .

// انتهى //

16:12ت م

0113





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظة محايل يتفقد مشروع الإسكان التنموي ومستشفى المحافظة العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.