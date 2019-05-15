السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه حتى اليوم، مؤكداً أهمية تظافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية مواكبة لنمو صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، وعبر سموه عن شكره لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي شاركت في المعرض السعودي الدولي للطيران.

وثمن سموه الجهود التي بذلت في تأسيس الاكاديمية الوطنية للطيران في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ، مؤكداً أنها اكاديمية سعودية عالمية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بكوادر وطنية في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، حيث ستقوم الأكاديمية بتدريب 1650 متدرباً سنوياً منهم 1200 متدرب في صيانة الطائرات، و 450 طياراً مما سيجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق من نتائج في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي أقيم في مطار الثمامة بالعاصمة الرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و 267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم ، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

كما ناقش الاجتماع فعالية ملتقى الطيران العام والرياضي الذي يستهدف النشء والأسر ويهدف إلى نشر ثقافة الطيران للمجتمع وتشجيع النشء على تعلم الطيران وسيتخلل الفعالية التي ستقام من 13-15 نوفمبر المقبل عروض جوية وأرضية للطائرات كما سيقام معرض مصاحب يضم أحدث ما توصل إليه انتاج الشركات العالمية في هذا المجال.

ومن الأنشطة التي ستقام في هذه الفعالية العروض الجوية والأرضية للطائرات بمختلف فئاتها، ومعرض مصاحب مختص بالطيران، ورحلات ترفيهية، وتجربة القفز المظلي، وعروض طيران مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال والترفيه، وعروض خطرة لسباق الشاحنات النفاثة، وعروض خطرة مدمجة بين الطائرات والدبابات والفرق الموسيقية والحفلات، وزيارة القرية التراثية الصقور والجمال والخيمة الشعبية والأكل التراثي ومنطقة مخصصة للمقاهي وعربات الأكل المتنقلة.

// انتهى //

16:06ت م

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الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اجتماع مجلس إدارة نادي الطيران السعودي .ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه حتى اليوم، مؤكداً أهمية تظافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية مواكبة لنمو صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، وعبر سموه عن شكره لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي شاركت في المعرض السعودي الدولي للطيران.وثمن سموه الجهود التي بذلت في تأسيس الاكاديمية الوطنية للطيران في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ، مؤكداً أنها اكاديمية سعودية عالمية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بكوادر وطنية في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، حيث ستقوم الأكاديمية بتدريب 1650 متدرباً سنوياً منهم 1200 متدرب في صيانة الطائرات، و 450 طياراً مما سيجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق من نتائج في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي أقيم في مطار الثمامة بالعاصمة الرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و 267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم ، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.كما ناقش الاجتماع فعالية ملتقى الطيران العام والرياضي الذي يستهدف النشء والأسر ويهدف إلى نشر ثقافة الطيران للمجتمع وتشجيع النشء على تعلم الطيران وسيتخلل الفعالية التي ستقام من 13-15 نوفمبر المقبل عروض جوية وأرضية للطائرات كما سيقام معرض مصاحب يضم أحدث ما توصل إليه انتاج الشركات العالمية في هذا المجال.ومن الأنشطة التي ستقام في هذه الفعالية العروض الجوية والأرضية للطائرات بمختلف فئاتها، ومعرض مصاحب مختص بالطيران، ورحلات ترفيهية، وتجربة القفز المظلي، وعروض طيران مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال والترفيه، وعروض خطرة لسباق الشاحنات النفاثة، وعروض خطرة مدمجة بين الطائرات والدبابات والفرق الموسيقية والحفلات، وزيارة القرية التراثية الصقور والجمال والخيمة الشعبية والأكل التراثي ومنطقة مخصصة للمقاهي وعربات الأكل المتنقلة.// انتهى //16:06ت م0107

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