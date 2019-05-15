انت الان تتابع تفاصيل خبر إعادة العلاقات مع قطر.. مطلب موريتاني للتحرر من ابتزاز الرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 03:51 مساءً - مع اقتراب الذكرى الثانية للأزمة التي عصفت بدول مجلس التعاون الخليجي، يبدو أن التحالف الرباعي الذي حاصر دولة قطر في يونيو 2017، بدأ يفقد الزخم الإقليمي الذي جلبه عبر الإغراءات المادية، والابتزاز السياسي لبعض الدول.

فخلال عامين من الحصار لم يحقق الرباعي المحاصر السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ أهدافه التي عبر عنها بثلاثة عشر بنداً "غير قابلة للتفاوض"، رغم استمرار لعبة شد الحبل وتحول الأزمة إلى كرة لهب تتقاذفها العواصم الإقليمية والعالمية.

لكن المحاصرين في قطر استطاعوا بثباتهم إنشاء آلية للتغلب عليه، وبناء منظومة دبلوماسية وصفها مراقبون غربيون بـ"العاقلة والهادئة" مكنتها من تحقيق انفضاض إقليمي ودولي عن الرباعي، ليبقى المحاصرون وحدهم تحت أنظار العالم.

وتمكنت الدبلوماسية "الهادئة" من كسر طوق دول الحصار السياسي الذي أنشأه المحاصِرون عبر الإغراء والابتزاز الاقتصادي، وتراجعت بعض الدول الأفريقية عن تأييد الحصار، وعلى رأسها دولتي السنغال وتشاد بعد أن قطعتا علاقاتهما بالدوحة، إلى جانب تراجع الدعم الأمريكي.

تأييد للحصار رغم عراقة العلاقات

موريتانيا الدولة المغاربية الأفريقية وبحكم علاقات رئيسها الوثيقة بدولة الإمارات، أعلنت تأييدها دول حصار قطر من بداية الأزمة، وهو موقف أثار استغراباً لدى الأوساط السياسية في الداخل، بحسب المعارض الموريتاني بخاري ولد مؤمل.

ولد مؤمل قال: إن "البعد الجغرافي لموريتانيا عن الخليج كان يفترض أن يجعلها بعيدة عن دوائر الاستقطاب لصالح أي من طرفي النزاع، هذا إذا وضعنا مصلحة البلاد معياراً لبناء نهج الدبلوماسي".

وأضاف مؤمل لـ"الخليج 365": أن "العلاقات الموريتانية القطرية هي الأقدم بين دول الخليج العربي، فقد افتتحت أول سفارة لها في الدوحة عام 1974، وفي عام 1975، افتتحت الدوحة سفارتها في نواكشوط، ومنذ ذلك التاريخ وعلاقات البلدين في تطور ضمن السياق الطبيعي ولم تشهد أي فتور".

وتابع: "قطر لها حضور في تمويل بعض البرامج التنموية بالبلاد، ولها فضل في تكوين الكادر البشري الموريتاني عبر معاهدها وجامعاتها، إلى جانب الدور الذي تلعبه الهيئات الخيرية القطرية ضمن نشاطها في شمال أفريقيا؛ كل هذه عوامل ساهمت في بناء علاقة احترام متبادل لاتشوبها شائبة".

وأكد المعارض الموريتاني: أن "قطر تحظى باحترام في الأوساط السياسية والشعبية، لذلك وقوف الحكومة إلى جانب طرف من أطراف الصراع الخليجي كان وما زال محل استغراب، وكثيراً ما يطرح سؤال مالذي جنته نواكشوط من هذا التخندق الإقليمي".

وكان العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الذي يعتبر من الرموز العلمية في العالم الإسلامي، قال في حوار خاص مع "الخليج 365": إن "أهل موريتانيا لن يقبلوا بالخضوع لأي قوة ولا أن يسيروا وفق أجندة أيٍّ كان، فالحراك السياسي والشعبي يرفض التدخلات الخارجية في الشأن الموريتاني، فإذا ظهر بعض التدخل المشين أو التبعية التي يُظهرها بعض الحكام فإن الشعب يرفضها".

وأضاف مستنكراً قرار بلاده قطع العلاقات مع دولة قطر: إنه "قرار اتخذ دون وجود أي سبب؛ فقطر لم تُسِئ إلى موريتانيا قط، إنما أحسنت إليها، وهي دولة عضوة في الجامعة العربية، ودولة إسلامية وعضوة بمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، وليس بينها وبين موريتانيا حدود، وليست لها مشاكل معها، فقطع العلاقة معها واضح أنه تنفيذ لأجندة خارجية، لذلك نظَّم الشعب مظاهرات للتنديد بهذا القرار واستنكاره".

تململ بالحزب الحاكم

لم يقتصر الاستنكار على المعارضة الموريتانية أو الشخصيات العلمية والاجتماعية، وإنما وصل إلى صفوف الحزب الحاكم في البلاد.

وكان القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الخليل ولد الطيب، دعا في مقال الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

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واعتبر ولد الطيب، وهو نائب برلماني سابق وعضو مؤثر في الحزب، أن "هذه الخطوة هي ما تقتضيه المصلحة الوطنية والقومية ويمليها كذلك الوازع الوطني والقومي".

وطالب في مقال كتبه الاثنين (13 مايو)، الرئيس الموريتاني بـ"اتخاذ خطوتين هامتين إحداهما (..) تتمثل في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر الشقيقة، ومن ثم القيام بوساطة لحلحلة الخلاف الخليجي".

وكانت الإمارات مارست إملاءات سياسية على النظام الحاكم في موريتانيا، وأشركته بأزمتها مع تيارات الإسلام السياسي في المنطقة، فأقدم على إغلاق "مركز تكوين العلماء" المحسوب على المعارضة الموريتانية استجابة للرغبة الإماراتية بالنيل من المحسوبين على الإخوان المسلمين.

ووصل تغلغل أبوظبي إلى حد الانزعاج من سفر الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية إسحاق الكنتي إلى قطر، وتمكنت من منعه عبر حكومة بلاده من المشاركة في برنامج الاتجاه المعاكس على قناة "الجزيرة" بأكتوبر 2018.

الكاتب والباحث الموريتاني عبد الرحمن ولد غده، أفاد أن سبب الدعوة العلنية من قيادي بارز في الحزب الحاكم للحياد بالأزمة الخليجية تعود إلى تململ شخصيات قيادية من نتائج ارتهان الدبلوماسية الموريتانية للأجندة السعودية والإماراتية".

وأضاف ولد غدة في حديثه لـ"الخليج 365": إن "قيادات في الحزب الحاكم تعتبر أن الثمن الذي حصلت عليه البلاد مقابل هذا الارتهان جاء دون التوقعات".

وأشار إلى أن "عاملان ساهما في تشكيل هذا الموقف داخل الحزب الحاكم، الأول زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ديسمبر 2018 الخاطفة إلى نواكشوط، والتي كانت نتائجها معدومة جداً، دون التوقعات والآمال باستثمارات ملياريه بحسب الوعود".

وتابع: "أما العامل الثاني فهو موقف السعودية والإمارات الأخير من الرئيس السوداني عمر البشير، وتخليهما عنه ودعم الانقلاب عليه بعد أن قدم خدمات بلا حدود لهما"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر جعل حلفاء الرياض وأبوظبي ومنهم قيادات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يعيدون حساباتهم في جدوى العلاقة وعائداتها على البلاد".

وأضاف ولد غدة: إن "أبو ظبي والرياض قدمتا مساهمات خلال الأعوام الماضية، لكنها مساهمات محدودة حققت منافع للرئيس والدوائر المقربة منه، دون أن يكون لها عوائد تذكر على الدولة وبناها التحتية، وهذا سبب إضافي لإثارة سخط الشارع الموريتاني وعدم رضاه عن تحول نواكشوط إلى تابع إقليمي".

وتجدر الإشارة إلى أن الشارع الموريتاني عبر عن سخطه من تماهي حكومته مع التحالف السعودي الإماراتي، خلال زيارة محمد بن سلمان إلى نواكشوط في 3 ديسمبر 2018.

ورفضت المعارضة الموريتانية في بيان، الترحيب بزيارة بن سلمان لموريتانيا لما أحدثه من مواقف أضرت بالمصالح الحيوية للعرب والمسلمين، وذلك من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والاعتداءات السافرة على حقوق الانسان وحرية التعبير.

وأضافت: "أليس محمد بن سلمان هو من كمم الأفواه وقضى على ما كان موجوداً من حرية التعبير في المملكة، وزج بالعلماء والصحافيين وأصحاب الفكر والمدونين في السجون؟".

ويضم منتدى المعارضة الموريتانية أبرز الأحزاب السياسية الناشطة في ساحة المعارضة، وعدداً هاماً من الشخصيات الموريتانية المرجعية ومجموعة من أبرز النقابات العمالية.