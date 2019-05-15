الان تتابع بومبيو طلب من العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد قواعد عسكرية أميركية #عاجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بومبيو طلب من العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد قواعد عسكرية أميركية #عاجل | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← بومبيو طلب من العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد قواعد عسكرية أميركية #عاجل report this ad

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