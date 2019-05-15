شكرا لقرائتكم خبر عن منع الاعتكاف في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام.. وتخصيصها للصلاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام منع الاعتكاف في التوسعه الشماليه للمسجد الحرام في هذا العام وتحويل جميع المعتكفين إلى قبو توسعه الملك فهد الذي تم تجهيزه منذ وقت مبكر للمعتكفين، فيما سيتم تهيئة كافة أجزاء التوسعة الشمالية للمصلين.

وأكد المشرف على التوسعة الشمالية بالمسجد الحرام صالح الزهراني أن التوسعة الشمالية قد تم تجهيزها منذ وقت مبكر بإشراف ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس حيث تم دعمها بــ620موظفاً يعملون على مدار الساعه بنظام الورديات وتم فرش التوسعة الشمالية وساحاتها بـ85 الف متر من السجاد الفاخر، إضافة إلى توفير 2500 حافظة زمزم يتم زيادتها في وقت الذروة إلى 3500 حافظة، إضافة إلى المشربيات الرخامية البالغ عددها 470 مشربية كم تم توفير 52 خزان استيل ووزعت على الساحات الشمالية بسعة 80 لتر يتابعها 300 عامل ومراقب على مدار الساعة.

فيما يقوم 474 مراقبًا وعاملًا بالإشراف على تطهير ونظافة التوسعة الشمالية ومتابعة ومراقبة 242 سلم كهربائي تعمل في مبنى هذه التوسعه 42 سلم خارجي، إضافة إلى متابعة فتح أبواب التوسعة الشمالية" والبالغ عددها 15 بابًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخدم جميع المحاور ولتساهم في انسيابية الحركة البشرية بشكل مستمر.