أمير منطقة مكة يستقبل القنصل الإندونيسي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد هيري . استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد هيري . وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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