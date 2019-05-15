شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تنفذ أعمال تصريف مياه الأمطار في المواقع الغير مخدومة بشبكة التصريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار بطريق ⁧الإمام البخاري⁩ في حي ⁧العزيزية⁩ وبعض الشوارع المتفرعة منه، وذلك ضمن مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ومعالجة التكورات بمنطقة المدينة المنورة.

و ذكر وكيل الأمين للمشاريع المكلف بأمانة المنطقة المهندس بندر البلادي أن وكالة المشاريع قامت بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية لمواقع تكورات المياه في المناطق الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء و طرق المدينة المنورة ؛ وجرى تسليم أحد المواقع لتجمع المياه بطريق الإمام البخاري وبعض الشوارع المتفرعة منه بإجمالي أطوال تبلغ 3000 متور لأحد الشركات الوطنية، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة في المشروع 25٪.

وأكد البلادي انه خلال الفترة القادمة سوف تستكمل أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار بالمواقع الغير مخدومة الأخرى، والتي انتهت دراساتها وتصاميمها من خلال عقود تمت ترسيتها مؤخراً، حيث تأتي هذه الأعمال استكمالاً لجهود أمانة منطقة المدينة المنورة الرامية إلى إنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار بالمواقع الغير مخدومة بشبكة التصريف.