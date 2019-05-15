شكرا لقرائتكم خبر عن «السفير» و«القنصل» البريطانيين يشيدان بالخدمات التي تقدمها المملكة للمعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - السفير والقنصل البريطانيين يشيدان بخدمات المملكة لخدمة المعتمرين، أشاد القنصل العام البريطاني بجدة سيف آشر بالخدمات الجليلة والدعم والتسيهلات التي تقوم بها حكومة السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، الذين يفدون إلى البقاع المقدسة من مختلف اصقاع الأرض ومن المملكة المتحدة، وذكر أشر خلال مأدبة الإفطار الرمضاني التي أعدتها القنصلية البريطانية، بحضور السفير البريطاني بجدة سايمون كوليز وعدد من السفراء والقناصلة المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع المكي، بأن قنصلية بلاده أقامت هذه المآدبة الرمضانية لأول مرة بمكة المكرمة؛ لتقوية العلاقات بين مكة والمملكة المتحدة؛ متأملاً بأن يكون هناك فرص آخرى لرفع مستوى التعاون بين البلدين من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لفتح آفاق جديد وسبل متعددة للإستثمار والعمل بمختلف المناحي والمجالات التي تخدم البلدين، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبيناً أن دولته تطمح أيضا لرفع مستوى التعاون والاستثمار في المشاريع التي تخدم المعتمرين والحجاج، خاصة أن مايربوا عن 25 ألف حاج و10000 متعمر بريطاني يأتون لآداء المناسك في البقاع المقدسة.

منوهاً أن حكومة بلده تقوم في كل موسم ديني بتقديم النصائح والتعليمات لمواطنيها البريطانيين أثناء قدومهم للسعودية لآداء المناسك؛ بضرورة الإلتزام بالخطة التي أعدتها المملكة بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الفنصلية لرعاياها، مبيناً تواجده شخصيا بمكة المكرمة خلال الموسم لخدمة رعاياهم.

فيما أكد السفير البريطاني بالمملكة العربية سايمون، على متانة العلاقات بين البلدين مبيناً تعاون سفارة وقنصلية بلده لإقامة هذا الإفطار الرمضاني الذي جمع المسؤولين من البلدين من مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، كالغرفة التجارية والصناعية بمكة التي نبحث من خلالها سبل الاسثمار والمشاركة في المشاريع لعزيز العمل التجاري بيننا.

مهيباً جميع العتمرين البريطانيين بالإلتزم بخطة النقل التي وضعتها السلطات السعودية بإستخدام وسائل المواصلات الآمنة، بالإضافة إلى إستخدام قطار المشاعر في رحلتهم إلى مكة المكرمة، والالتزام بخطة العمرة والتعليمات المتبعة داخل وخارج ساحات الحرام المكي.