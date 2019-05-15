السعودية | السعودية.. هذه تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقات في جدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. هذه تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بتشكيل عصابي في محافظة جدة امتهنوا جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

حيث أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد، محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من الجنسية اليمنية، ومن مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

وأضاف الغامدي: "وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 14 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة، وثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم".

وفي ختان البيان، أبان أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة، على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.